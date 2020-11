Sveto mesto spet sprejema turiste

REUTERS PICTURES V Cuzcu so komaj čakali ponovno odprtje. FOTO: Mariana/Bazo Reuters

675

turistov na dan bo lahko obiskalo Machu Picchu.

Po osmih mesecih so perujske oblasti spet odprle sveto inkovsko mesto Machu Picchu, ki ga je tako kot mnoge druge znamenitosti po svetu zaprla pandemija covida-19. A prav zaradi nje ostajajo omejitve: iz zdravstvenih razlogov ga bo lahko obiskalo le 675 turistov na dan, kar je 30 odstotkov števila dnevnih obiskovalcev iz časov pred pandemijo.Poleg tega morajo obiskovalci držati fizično distanco, čeprav v Peruju število okuženih pada.V dežju in pod raznobarvnimi lučmi so v nedeljo zvečer oblasti organizirale inkovski ritual, da bi se zahvalili bogovom za ponovno odprtje turistične znamenitosti, ki jo je Unesco leta 1983 imenoval za svetovno dediščino, in postopno vrnitev turistov. Obreda so se udeležili turisti in novinarji.Odprtje so komaj čakali v Cuzcu, glavnem mestu istoimenske regije v Andih, 3416 metrov nad morjem. Mesto, ki je bilo dolgo prestolnica inkovskega imperija, je točka, v kateri se začne obisk Machu Picchuja, kraj, v katerem je število turistov padlo za kar 70 odstotkov.Ponovno odprtje Machu Picchuja kaže, da so »Perujci odporni«, je dejal minister za zunanjo trgovino in turizem. »Danes se Machu Picchu spet odpira. Novi zdravstveni in varnostni protokoli kažejo, da je odprtje povezano z veliko odgovornostjo in previdnostjo,« je še dejal.Od zaprtja so obisk slavnega kraja dovolili le enemu, kot smo že poročali, Japoncu, ki je v Peru pripotoval že marca, zaradi zaprtja države pa obtičal v bližini. Prejšnji mesec so mu le dovolili obisk, in sicer na podlagi posebnega zahtevka, ki ga je predložil oblastem.