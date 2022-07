Konec vrtoglavih cen? Dogovor med Ukrajino in Rusijo dosežen, a ...

To je prvi večji dogovor med vojskujočima se stranema po februarski invaziji Rusije, dogaja pa se v času, ko so svetovne cene hrane močno narasle, ljudje v nekaterih najrevnejših državah na svetu pa so lačni. Dogovor so sklenili, tako poroča BBC, Turčija, Združeni narodi (ZN), Ukrajina in Rusija. Danes ob 13.30 naj bi se tako predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu na slovesnosti ob podpisa ob 13.30 po našem času v razkošni carigrajski palači Dolmabahče pridružil generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Prvi neposredni pogovori med vojaškimi delegacijami vojskujočih se strani po marcu – prejšnji teden so se jih v Carigradu udeležili turški uradniki in uradniki ZN – so pripravili začetni osnutek za rešitev slepe ulice. Strani naj bi se ponovno sestale zaradi morebitnega podpisa uradnega sporazuma. Toda ruski predsednik Vladimir Putin je v torek zagrozil, da bo preklical pogovore, ko je opozoril, da pričakuje, da bo kakršen koli dogovor obravnaval tudi blokiran izvoz žita iz njegove države. Zunanji minister Sergej Lavrov je bil tudi zadržan do morebitnega dogovora, saj je trdil, da oblasti v Kijevu blokirajo pogovore, poroča Euronews.

Čez Črno morje

Petmesečno vojno v eni najrodovitnejših evropskih regij bijeta dva največja proizvajalca žita na svetu. Skoraj vse žito se običajno odpelje iz regije čez Črno morje. Ukrajinski uradniki pravijo, da ne zaupajo Moskvi. Turški zunanji minister (Mevlüt Çavuşoğlu) pa je v četrtek potrdil tudi Putinovo zaskrbljenost. »Ko bomo rešili to vprašanje, se ne bo odprla samo izvozna pot za žita in sončnično olje iz Ukrajine, ampak tudi za izdelke iz Rusije. Tudi če ruske izdelke ne prizadenejo sankcije, obstajajo blokade v zvezi s pomorskim prometom, zavarovanjem in bančnim sistemom. ZDA in EU so obljubile, da jih bodo odpravile.«

Turčija, članica Nata, je ves čas konflikta imela dobre delovne odnose z Moskvo in Kijevom. Član kijevske delegacije za pogajanja je dejal, da se lahko pošiljke nadaljujejo iz treh pristanišč pod popolnim ukrajinskim nadzorom. »Izvoz bi potekal preko treh pristanišč Odesa, Pivdenji in Čornomorsk. Toda v prihodnosti upamo, da bi jih lahko razširili,« je novinarjem dejal ukrajinski poslanec Rustem Umerov. Dodal je, da bo varnost pošiljk nadzorovala nadzorna skupina ZN s sedežem v Carigradu. Umerov je še dejal, da ruskih ladij v okviru pričakovanega dogovora ne bi smeli pustiti v ukrajinske vode. »Ne verjamemo jim, tudi če podpišejo sporazum z ZN. To je agresorska država.«