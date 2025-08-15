Svet je dočakal: Trump in Putin sta se srečala, tako je bilo videti njuno snidenje po več letih (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump sta prispela na Aljasko, kamor sta prišla zaradi njunega težko pričakovanega srečanja. Voditelja sta se takoj rokovala, si izmenjala nekaj besed in se v istem avtomobilu odpeljala na sestanek. V nasprotju s prvotnimi napovedmi se ne pogovarjata na štiri oči, z njima so namreč svetovalci.

Po navedbah Bele hiše in Kremlja bosta predsednika na srečanju spremljala zunanja ministra ZDA in Rusije Marco Rubio in Sergej Lavrov, prisotna bosta še Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in Putinov svetovalec Jurij Ušakov.

Današnje srečanje je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije.

Ukrajina in evropske sile izražale bojazen

Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi Trump lahko sklenil dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem poskušale Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.