ODMEVNO SREČANJE

Svet je dočakal: Trump in Putin sta se srečala, tako je bilo videti njuno snidenje po več letih (VIDEO)

Voditelja sta se takoj rokovala, si izmenjala nekaj besed in se v istem avtomobilu odpeljala na sestanek.
Fotografija: Vladimir Putin in Donald Trump FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Odpri galerijo
Vladimir Putin in Donald Trump FOTO: Kevin Lamarque Reuters

STA, A. Ka.
15.08.2025 ob 21:30
15.08.2025 ob 22:13
STA, A. Ka.
15.08.2025 ob 21:30
15.08.2025 ob 22:13

Poslušajte

Čas branja: 1:22 min.

Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump sta prispela na Aljasko, kamor sta prišla zaradi njunega težko pričakovanega srečanja. Voditelja sta se takoj rokovala, si izmenjala nekaj besed in se v istem avtomobilu odpeljala na sestanek. V nasprotju s prvotnimi napovedmi se ne pogovarjata na štiri oči, z njima so namreč svetovalci.

Po navedbah Bele hiše in Kremlja bosta predsednika na srečanju spremljala zunanja ministra ZDA in Rusije Marco Rubio in Sergej Lavrov, prisotna bosta še Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in Putinov svetovalec Jurij Ušakov.

Današnje srečanje je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije.

Ukrajina in evropske sile izražale bojazen

Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi Trump lahko sklenil dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem poskušale Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Donald Trump Vladimir Putin Rusija ZDA srečanje Ukrajina

Priporočamo

Svet je dočakal: Trump in Putin sta se srečala, tako je bilo videti njuno snidenje po več letih (VIDEO)
Kako mu je to uspelo? Poglejte, kako je nekdo parkiral avto v parkirni hiši (FOTO)
Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali
S puško je streljal na štorkljo, v slovenskem društvu ogorčeni

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Svet je dočakal: Trump in Putin sta se srečala, tako je bilo videti njuno snidenje po več letih (VIDEO)
Kako mu je to uspelo? Poglejte, kako je nekdo parkiral avto v parkirni hiši (FOTO)
Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali
S puško je streljal na štorkljo, v slovenskem društvu ogorčeni

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.