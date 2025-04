Svet čaka na zgodovinsko odločitev, Trump se je že oglasil

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden napovedal, da bo danes predstavil celovit načrt uvedbe carin. Pred tem je že uvedel carine na aluminij, jeklo in avtomobile, zvišal pa je tudi carine na uvoz vsega blaga iz Kitajske.

»V Ameriki je dan osvoboditve!«, je tako danes zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Trump vidi carine kot način za zaščito domačega gospodarstva pred nepošteno svetovno konkurenco in kot pogajalsko sredstvo za boljše pogoje za ZDA. Vzajemne carine, ki jih bo uvedel, bodo vključevale vse države, ne le manjšo skupino 10 do 15 držav, s katerimi imajo ZDA največja trgovinska neravnovesja.

V zadnjih tednih so tečaji delnic na Wall Streetu in drugih večjih svetovnih borzah močno padli zaradi negotovosti glede teh carin in strahu pred stopnjevanjem trgovinske vojne, saj so številne države, vključno s Kitajsko, Kanado in EU, napovedale protiukrepe.