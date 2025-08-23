Nemški neonacist Sven je tik pred odhodom v zapor spremenil spol in postal Svenja (VIDEO)

Julija 2023 je okrožno sodišče v Halleju v Saški-Anhaltu Svena Liebicha obsodilo na skupno eno leto in šest mesecev zapora brez pogojne kazni zaradi skrajno desničarskega spodbujanja sovraštva, obrekovanja in žalitve. Liebich se je na sodbo pritožil, vendar je bila pritožba zavrnjena.

Nemški mediji poročajo, da je bil Liebich član neonacistične skupine Kri in čast. Vendar pa je Liebich konec leta 2024 v uradnih dokumentih spremenil spol iz moškega v ženski. Spremenil si je tudi ime, tako da je danes Marla-Svenja Liebich, je navedel BBC.

Podlaga za to je bil nemški zakon o samoodločbi, ki je začel veljati in okrepil pravice transspolnih oseb. Zakon ljudem omogoča, da spremenijo spol in ime s preprosto izjavo na matičnem uradu, namesto s sodno odločbo.

Zakaj spremenil spol?

Nemški mediji so se spraševali, ali je sprememba spola v primeru Marle-Svenje Liebich resna. »Liebich je že leta znana po svojih desničarskih ekstremističnih stališčih, v preteklosti pa je dajala izjave proti istospolno usmerjenim« je tako poudaril Der Spiegel.

Liebich je sprožila pravne postopke proti medijem zaradi tega, kar po njenem mnenju predstavljajo lažno upodobitev njene spolne identitete, a je bila pritožba proti Spieglu zavrnjena kot neutemeljena.

Kmalu mora v zapor

Liebichova bo kmalu začela prestajati zaporno kazen. Glavni državni tožilec v Halleju, Dennis Cernota, je povedal, da bo Liebichova kazen prestajala v ženskem zaporu v Chemnitzu.

Nekoč je bil(a) član/ica neonacistične skupine. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

Generalni državni tožilec je ob tem dejal, da bo uprava zapora ocenila, ali predstavlja grožnjo varnosti in redu, kar bi lahko privedlo do njene premestitve v drug zavod.