Švedski kulturni kanon razburil javnost – na seznamu ni Abbe!

​Kanon švedske kulture, kot je švedska vlada poimenovala seznam švedskih kulturnih dosežkov, naj bi opredelil, kaj pomeni biti Šved, vzpostavil naj bi »skupni zemljevid in kompas« za švedske državljane in priseljence. A po nedavni predstavitvi je bil deležen številnih kritik.

Po več letih dela in osmih milijonih švedskih kron (okoli 727.000 evrov) je švedski zgodovinar Lars Trägårdh v Uppsali ministrici za kulturo Parisi Liljestrand predal t. i. kanon švedske kulture. Seznam, ki ga sestavljajo literarna dela (stara vsaj 50 let), filmi, predstave, glasbena dela in različna besedila o veri, pravu, ekonomiji in zgodovini, pa tudi različni recepti, je bil po poročanju portala Euronews dolgoletna želja nacionalističnih, protiimigrantskih švedskih demokratov ter je bil del volilnega programa desnosredinske vladne koalicije.

Kulturni kanon, katerega cilj je opredeliti in proslaviti švedsko kulturo, je sestavljen iz dveh delov. Strokovni kanon (Expertkulturkanon) je pripravila strokovna skupina, ki jo sestavljajo akademiki in predstavniki institucij, drugi del kanona (Folkets kulturkanon) pa je lahko na spletni strani predlagala splošna javnost (s tem so poskušali vključiti ljudske običaje in popularno kulturo).

Manjka najbolj znani »kulturni izvoz«

Med sto dosežki, ki so se uvrstili na seznam, so Nobelova nagrada, Pika Nogavička, Ikea, očetovski dopust in Gustavova Biblija iz leta 1541. Med drugimi so se na njem znašli še znameniti film Sedmi pečat režiserja Ingmarja Bergmana iz leta 1957, dela slikarke Hilme af Klint (Målningar till templet), mestna hiša v Stockholmu arhitekta Ragnarja Östberga, praksa Allemansrätt (pravica do prostega gibanja v naravi), peč Kakelugn iz 18. stoletja in pesmi avtorja in trubadurja Everta Taubeja.

A na ogorčenje mnogih Švedov med njimi ni znamenite skupine Abba, nedvomno najbolj znanega kulturnega izvoza Švedske. »Tukaj torej sedi skupina domnevno strokovno podkovanih PR-poznavalcev in izbira elemente švedske kulture in družbe, ki naj bi simbolizirali Švedsko. In potem ne vključijo Abbe, ki je v tujini eden najpomembnejših simbolov švedske kulture. Kaj, za vraga, so tam razmišljali?« je švedski poslanec Jan Ericson bentil na družbenih omrežjih. Abbo je označil kot »enega absolutno najpomembnejših simbolov švedske kulture« na mednarodni ravni.

Razlog, da sloviti švedski kvartet ni bil vključen na seznam, naj bi bil, da morajo biti dosežki stari vsaj 50 let, Abba pa tega kriterija naj ne bi dosegla. A malce preproste matematike pokaže, da ta argument ne zdrži, povzema pisanje portala N1, če upoštevamo, da je bila skupina ustanovljena leta 1972, dve leti kasneje (1974) je zmagala na Evroviziji in svoj tretji, prelomni album ABBA (z uspešnicama SOS in Mamma Mia) izdala leta 1975.

Švedska akademija, ki podeljuje Nobelovo nagrado za književnost, ter predstavniki staroselske skupnosti Samijev so projekt kritizirali kot preveč ozek in izključevalen. Združenje staroselcev iz Tornedalna na severu Švedske je sporočilo, da sploh ni bilo povabljeno k sodelovanju, projekt je označilo za »nadaljevanje zatiranja«. Poleg tega med verskimi referencami prevladujejo krščanske – z izjemo ene prvih sinagog v državi, v Marstrandu. Islamska skupnost, ki predstavlja največjo nekrščansko vero na Švedskem, ni niti omenjena.

Z istim časovnim merilom kot Abba je bila izključena večina prispevkov približno petine Švedov, rojenih v tujini — saj je večina priseljencev v državo prišla po letu 1975.

Danska sprejela nekaj podobnega leta 2006

Švedski premier Ulf Kristersson je projekt branil z besedami: »Razumevanje kulture, ki je oblikovala našo državo, je pomembno za vse. A morda je najbolj pomembno za tiste, ki so prišli na Švedsko, in za tiste, ki odraščajo v domovih, kjer manjka veliko švedskih referenc. Kjer morda nihče ni prebral niti enega dela Astrid Lindgren (avtorice slovite Pike Nogavičke in nominiranke za Nobelovo nagrado za književnost, op. p.),« je zapisal na družbenih omrežjih.

»Naš namen je bil, da bi bil kulturni kanon živ in uporaben pripomoček za izobraževanje, skupnost in vključenost,« je kritikom odgovorila kulturna ministrica.

Švedska sicer ni prva, ki je uvedla tovrstni kulturni kanon. Danska ga je po burni javni razpravi sprejela leta 2006 in ga pozneje objavila kot knjigo in spletno stran, ki pa danes ne deluje več. Po njegovem sprejetju so v šolah otrokom predpisali v branje knjige 13 avtorjev in ene avtorice. Posodobitev kanona so sprožili marca letos – vanj so želeli vključiti več ženskih avtoric – in ga bodo javnosti predstavili 30. septembra. Manj tradicionalno obliko nacionalnega kulturnega kanona je pred leti sprejela tudi Nizozemska; leta 2020 so ga preoblikovali in ga prilagodili državni kolonialni zgodovini.