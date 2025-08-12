Švedi našli milijonarja, ga bomo tudi Slovenci?

Na Loteriji Slovenije še vedno čakajo na lastnika zmagovalnega listka Eurojackpota, ki je bil maja letos vplačan na prodajnem mestu loterije v Kranju. Če se bo oglasil do 21. avgusta, bo bogatejši za dobrih 37 milijonov evrov.

Le pol milijona evrov manj je v petkovem žrebanju iste igre šlo na Švedsko. Tudi tamkajšnja loterija Svenska Spel je že mislila, da 36,5 milijona evrov ne bo mogla podeliti. "Opazil sem, da so me na telefon večkrat klicali iz ene številke. Mislil sem, da gre za neželeno številko. Zato sem jo blokiral," je srečnež pojasnil loteriji. Odzval se ji je šele, ko mu je poslala elektronsko sporočilo. "Začel sem sumiti, da je nekaj narobe. In takrat sem poklical nazaj," je pojasnil presrečen Stokholmčan.

36.553.237,20 evrov je šlo v petek na Švedsko

"To je popolnoma noro. Srčni utrip se mi je pospešil," je nadaljeval srečni dobitnik. Nakar ga je dobesedno kap, ko je videl, da je prav on zadel vse izžrebane številke. "Ničesar ne razumem. Ne morem verjeti, da je res. Popolnoma sem brez besed. Nikoli si nisem mislil, da bom to zadel," je po poročanju Svenske Spel še povedal srečni dobitnik.

Zanimivo bi bilo izvedeti, le kaj bo, če se bo še pravočasno oglasil slovenski loteriji, o čakanju na prevzem 37.344.472,10 evrov povedal tisti, ki je listek s to dobitno kombinacijo vplačal na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju na Cesti Staneta Žagarja 69?