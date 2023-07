Suženjstvo jim je koristilo?!

Floridski guverner Ron DeSantis je pred časom odločil, da se v tamkajšnjih šolah ne bo več učilo o spolni identiteti ter različnih spolnih usmerjenostih, češ da so tovrstni pogovori in izobraževanja v domeni staršev in ne učiteljev. Zdaj je bodoči republikanski kandidat za predsednika Združenih držav Amerike razburil, ko je odobril nov učni načrt za poučevanje afroameriške zgodovine, po katerem se bodo mladi zdaj učili, da je suženjstvo temnopoltim pravzaprav koristilo.

Članica odbora za izobraževanje je dejala, da je program dober, ker »zgodovino osvetljuje z vseh vidikov«.

S tem, ko so jih Američani zasužnjili, naj bi jim namreč omogočili, da so se naučili povsem novih veščin, ki se jih v nasprotnem primeru ne bi, se bodo po novem učili v floridskih šolah. Spremenili so tudi opis grozljivega napada belcev na temnopolte, ki so na volitvah hoteli oddati svoj glas, ki se je leta 1920 zgodil v mestu Ocoee, zdaj se bodo v šolah namreč učili, da so bili temnopolti tako žrtve kot tudi napadalci. In medtem ko so mnogi nad spremembami ogorčeni, saj da ne moremo zgodovine kar spreminjati po svoje, pa je članica floridskega odbora za izobraževanje MaryLynn Magar dejala, da je nov program dober, ker da »zgodovino osvetljuje z vseh vidikov«.

DeSantis si že dlje prizadeva za spremembo šolskega programa, da bi belske šolarje ščitil pred slabim občutkom zaradi zgodovinskih dejstev, kot je na primer to, da so imeli beli Američani temnopolte sužnje in so lahko z njimi počeli, kar se jim je zdelo.