Suženj in lastnik umrla tesno skupaj

79.

leta je Vezuv pokopal Pompeje.

Tudi med pandemijo se nadaljujejo izkopavanja, ki so obrodila sadove.

Arheologi so odkrili ostanke dveh mož, umrlih v vulkanskem izbruhu, ki je pred skoraj 2000 leti uničil starodavno mesto Pompeje. Na »skoraj popolne« ostanke so naleteli med izkopavanjem v vili v predmestju Pompejev, ki so ga izvajali med epidemijo novega koronavirusa, je sporočilo italijansko kulturno ministrstvo.Ena žrtev naj bi bil moški višjega statusa, premožen, star med 30 in 40 leti, okoli njegovega vratu so našli sledi volnenega ogrinjala. Drugi moški, star med 18 in 23 leti, je bil oblečen v tuniko in je imel več zdrobljenih vretenc, kar kaže, da je bil suženj, ki je opravljal težaška dela. Zobje in kosti obeh so dobro ohranjeni.Posmrtne ostanke so našli kakih 700 metrov severozahodno od središča starih Pompejev, na območju velikih vil in več arheoloških odkritij. Direktor arheološkega parkapravi, da sta se najverjetneje izognila prvemu ognjeniškemu izbruhu, ki je uničil mesto, a že naslednji dan umrla zaradi drugega izbruha, v kleti vile pa iskala zavetje, ko ju je zajel smrtonosni oblak pepela, skal in strupenih plinov; odkritje je izjemno, je še dejal.Pompeji, 23 kilometrov od Neaplja, so bili dom kakih 13.000 ljudi, ko je leta 79 izbruhnil Vezuv, pokopal mesto pod sabo in ga zamrznil v času. Ruševine so odkrili v 16. stoletju, organizirano izkopavanje pa se je začelo okoli leta 1750. Park, ki ga obišče štiri milijone ljudi na leto, je zdaj zaprt za obiskovalce, izkopavanja pa se nadaljujejo.