Suspendirali pilota, ki je ogrozil 190 potnikov, ne boste verjeli, kako nizko je letel

V letalskih krogih je pred časom završalo zaradi incidenta airbusa A320 nizkocenovnega ponudnika EasyJet. V letalu se je med poletom med Manchestrom v Združenem kraljestvu in Hurgado v Egiptu med spuščanjem za pristanek sprožilo opozorilo za bližino tal. To je varnostni mehanizem, ki opozarja na možnost trčenja zaradi prenizke višine, ta je posadko opozoril, da je takoj ukrepala in dvignila plovilo.

Preiskava je pokazala, da je letalo v nekem trenutku letelo le približno 230 metrov nad gorovjem, čeprav bi moralo biti na višini 1828 metrov. Kapitan Paul Elsworth je takoj po zvočnem opozorilu izvedel nujni manever in ga dvignil na varno višino ter zagotovil varnost posadke in 190 potnikov. Incident je po poletu sam prijavil in bil suspendiran, ukrep pa bo veljal, dokler ne bo preiskava zaključena.

Snemalnik je bil prepisan

Številni pozorno čakajo na varnostno presojo incidenta, ki jo bo opravil EasyJet, saj je bil snemalnik zvoka v pilotski kabini prepisan, preden so preiskovalci pridobili ustrezne podatke. To sproža pomisleke, kako je posadka v resnici spoštovala postopke in še posebno varnostni protokol.

Potniki na krovu se niso zavedali, kako zelo so se približali gorovju, ko se je letalo spuščalo v Egipt, čeprav naj bi bila po zagotovilih EasyJeta varnost prednostna naloga vseh njihovih pilotov.