Suša razgalila dinozavrove stopinje

Letošnje poletje je zaznamovala izrazita suša, ne le na stari celini, ampak tudi po ZDA in Kanadi: znižane gladine rek razgaljajo večdesetletne, večstoletne in, kot kaže, še mnogo, mnogo starejše skrivnosti, kot so, denimo, 113 milijonov let stare stopinje dinozavra. Akrokantozavra, ki je pred davnimi časi lomastil po Severni Ameriki, tudi po Teksasu, in katerega sledi so nazadnje videli na prelomu tisočletja.

Bratranec T-rexa

Strokovnjaki jih pregledujejo. FOTO: Twitter

Kot poročajo ameriški mediji, se je reka Paluxy znova izsušila in stopinje akrokantozavra, ki je živel pred 105 do 115 milijoni leti, so se spet ponudile na ogled: gre sicer za znano najdišče fosilov in drugih ostankov izumrlih bitij v narodnem parku Dinosaur Valley State Park v Glen Rosu. Strugo reke so zdaj znova zasedli strokovnjaki, ki pred vnovičnim zalitjem vode mrzlično odstranjujejo umazanijo in prah v upanju na nova odkritja, njihov glavni namen pa je ustrezno zavarovati že najdene stopinje, osvežiti dokumentacijo in dragoceno gradivo ter sledi nekdanjih prebivalcev našega planeta ohraniti za prihodnje generacije. Območje, ki se razteza od jugozahoda do severovzhoda Teksasa, je sicer znano po stopinjah dinozavra, najpogostejši predstavnik je bil ravno akrokantozaver, ki je bil visok okoli deset metrov, tehtal pa je okoli sedem ton. Veljal je za zgodnjega bratranca tiranozavra oziroma strašnega T-rexa in za enega največjih plenilcev na svetu, čeprav je bil majhen v primerjavi z 18 metrov visokim in 44 ton težkim zavropozejdonom, ki se je ravno tako sprehajal po ozemlju današnjega Teksasa.

44 ton je tehtal zavropozejdon.

V Dinosaur Valley State Parku zdaj navdušeni vabijo obiskovalce k odgovornemu ogledu stopinj, ki jih bo nedvomno prav kmalu znova zakrila reka, kdo ve, za koliko časa ...