Superstoletnica s še enim rekordom

Že dolgo velja za najstarejšo zemljanko, zdaj pa je podrla še en rekord: postavila je nov japonski starostni mejnik, danes je stara že 117 let in 264 dni! Na Japonskem je namreč najvišjo starost dosegla, ki je umrla aprila 2018, stara je bila 117 let in 260 dni.smo pisali že veliko, a superstoletnica, ki živi v domu za starejše občane v mestu Fukuoka, vseskozi priteguje pozornost s smislom za humor in zanimivim življenjskim slogom. Družina ji je ob novem mejniku podarila majico z njenim natisnjenim obrazom, Kane pa je nazdravila z najljubšo pijačo: kokakolo. Ob dosežku si je privoščila še eno pregreho, čokolado, najljubšo dobroto, žal pa je morala proslaviti sama oziroma samo s sostanovalkami in osebjem, saj so obiski zavoljo zajezitve koronavirusa prepovedani.Domači, s 60-letnim vnukom na čelu, so ji čestitali prek telefona, zadovoljni so, da je glava družine še vedno bistre glave, dobrega počutja in vedrega razpoloženja. Kane se je rodila 2. januarja 1903, v letu, ko je premiero doživel zdaj tudi slovenski Tour de France. Na svet je prijokala kot sedmi od skupno devetih otrok v družini, poročila pa se je že pri 19 letih. V zakonu so se jima z možem rodili štirje otroci, eno hčerko pa sta še posvojila. Kane ima danes pet vnukov in osem pravnukov. Najvišjo starost na svetu je sicer dosegla Francozinja, ki je živela 122 let, druga na seznamu je Američanka, ki je živela 119 let, tretja je zdaj Kane.Na Japonskem, kjer so nedavno proslavili dan spoštovanja starostnikov, so nove številke pokazale rekordno število prebivalcev, starejših od 65 let, več kot 36 milijonov, med temi pa je kar 80.450 tistih, prav tako rekordno veliko, ki so prestopili magično stotico. Še leta 1963, ko so prvič opravili takšno štetje, je bilo stoletnikov samo 153, poroča tamkajšnje ministrstvo za zdravje, kjer ocenjujejo, da bo do leta 2040 kar 35 odstotkov Japoncev, torej dobra tretjina, starejših od 65.