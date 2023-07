Superge za 50.000 dolarjev

Dražbena hiša Sotheby's je eden največjih posrednikov likovne in dekorativne umetnosti pa tudi redkih zbirateljskih predmetov, ki na trgu dosegajo vrtoglave cene. Tako je nedavno na svoji spletni strani objavila oglas, v katerem prodaja superge za 50.000 ameriških dolarjev (45.000 evrov).

Čevlji so beli, v škatli pa bo kupec dobil priložen par rdečih vezalk.

Seveda ne gre za navadne športne copate, ampak za izjemno redek primerek obutve ameriške znamke Apple, ki naj bi bile narejene po meri za zaposlene v tem podjetju v poznih 80. ali zgodnjih 90. letih. V opisu izdelka so pri Sotheby's zapisali tudi, da gre za nov izdelek, a da je vseeno na njem vidna patina, ki pride s starostjo: navedli so rahlo porumenelost in nekaj sledi lepila na podplatih ter komaj opazne sledi nošenja pri prstih. Čevlji so beli, v škatli pa bo kupec dobil priložen par rdečih vezalk. Kot še navajajo v dražbeni hiši, naj bi bili športni copati enkratno darilo za zaposlene na prodajni konferenci, vendar pa ni znano, kaj se je z njimi dogajalo od takrat naprej. Superge so šele leta 2016 našli na garažni razprodaji v Palo Altu v Kaliforniji.

Sotheby's s prodajo umetnin in redkih zbirateljskih predmetov dosega vrtoglave zneske. FOTO: Ajay Suresh/Sotheby's

Apple je eno največjih podjetij za proizvodnjo tabličnih in osebnih računalnikov z lastnim operacijskim sistemom, pametnih telefonov, mobilnih predvajalnikov glasbe in raznih spletnih storitev, vendar so v 80. letih prejšnjega stoletja začeli izdelovati tudi kolekcijo oblačil in dodatkov, imenovano Apple Collection. Pod to blagovno znamko so prodajali puloverje, sončna očala in igrače.

Kdor bi torej želel nositi izjemno redke športne copate in ima nogo velikosti 44, poleg tega pa ima pri roki še 50 tisočakov ameriških zelencev, naj pohiti in se prijavi na spletno dražbo.