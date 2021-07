Super Mario za 1,32 milijona

Legenda pred Legendo

Gre za primerek zelo iskane različice.

733 tisoč je iztržil The Legend of Zelda.

Po izbruhu novega koronavirusa je marsikdo žal obsedel pred zaslonom, videoigrice so za mnoge postale najpomembnejša prostočasna dejavnost. Igričarski velikani si seveda manejo roke, Nintendo pa pometa s konkurenco.Še vedno je odločno v ospredju z novimi izdelki, a ti vseeno ne dosegajo slave legendarnega Super Maria, ki podira rekorde kot za stavo. Potem ko je aprila postavil neverjeten zgodovinski mejnik s povsem nerabljeno igrico, za katero je anonimni zbiratelj na dražbi Heritage Auctions odštel kar 560 tisočakov, je nedavno več kot podvojil znesek.Pri isti avkcijski hiši je nadobudni in premožni igričar odštel kar 1,32 milijona evrov za igro Super Mario 64, točneje gre za primerek prve in zelo iskane različice iz leta 1996. Debelušni vodovodar je prehitel absolutnega rekorderja The Legend of Zelda, ki ga je prav tako izdelal velikan Nintendo in ki je na dražbi iztržil 733.000 evrov: igra izhaja iz leta 1987 in je bila na prodaj le nekaj mesecev, zaradi česar danes dobro ohranjeni izdelki dosegajo osupljive vrednosti med zbiratelji klasičnih iger.A Super Mario je vendarle povedel in se utrdil na prestolu med najbolj zaželenimi videoigricami. Danes je doma na pametnih tehnologijah in ima iz leta v leto več privržencev, njegova priljubljenost pa je izjemna že od začetka, ko so se z njim zabavali današnji štiridesetletniki. Super Mario je bil, kot smo že poročali, po priljubljenosti neprekosljiv vse do leta 2006, ko ga je prehitel Wii Sports, pod katerega se je prav tako podpisal Nintendo.