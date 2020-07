Super Mario z novim rekordom

Vdajajo se nostalgiji

Na voljo je tudi na pametnem telefonu. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

100

tisoč evrov je vreden Super Mario iz 1985.

Super Mario Bros. je dosegal rekorde še v časih, ko je bil na tržišču novost, a njegova priljubljenost je skoraj štiri desetletja pozneje še večja. Legendarna videoigrica med zbiratelji namreč dosega vrtoglave zneske, za povsem nerabljen izdelek, še v originalni embalaži, je gorečnež odštel okroglih sto tisočakov.Pri Heritage Auctions nad zneskom niso tako zelo presenečeni, zanimivo, prav embalaža, ki je bila na tržišču ob slovitem Super Mariu, različici iz leta 1985, le nekaj mesecev, je tista, ki je izdelku dvignila ceno in zgodovinsko zapečatila vrednost Nintendovemu ponosu, ki je tako premagal prejšnji rekord, iz 2019., za slabih deset tisočakov.Ob objavi, da bo igrica na voljo na spletni dražbi, je med zbiratelji po vsem svetu kar završalo, zanimanja je bilo toliko kot še nikoli doslej, sporočajo iz ameriške dražbene hiše, kjer so še pojasnili, da so zainteresirani običajno stari od trideset do štirideset let, Super Mario pa je bil njihov zvesti spremljevalec v otroštvu. Da gre pri vsem skupaj tudi za nostalgični poklon, ni dvoma. Debelušni vodovodar se je pred leti naselil tudi na pametnih telefonih, a pristna videoigrica je pač neprekosljiva. Tako kakor figurice junakov iz franšize Vojna zvezd in avtomobilčki Dinky ali Matchbox.Super Mario je ena najuspešnejših videoigric vseh časov, leta 2006 ga je prehitel Wii Sports, prav tako iz Nintendove hiše. Prodali so okoli 40 milijonov izvodov po svetu, za videoigrico, pretvorjeno v sodobno valuto, je bilo treba odšteti nekaj deset evrov. Rabljeni, a dobro ohranjeni izdelki pa so zdaj pogosto na prodaj na dražbah in tudi na ebayu, kjer prav tako dosegajo neverjetne zneske. Pred tremi leti je različica iz 1985. zaslužila 26.000 evrov.