Supanje po Modrem jezeru razburja: turisti naj bi delali škodo

Modro jezero je občasno presihajoče kraško jezero v bližini Imotskega in velja za eno najlepših na Hrvaškem. A v zadnjem času je okoli njega nastalo precej razburjenja, ko je Slobodna Dalmacija objavila novico, da je na njem v večernih in nočnih urah mogoče najeti sup in veslati po jezeru. Javni zavod Morje in kras, ki upravlja zavarovane dele narave na območju Splitsko-dalmatinske županije, je podjetju Forte Nobis iz Zmijavca namreč podelil koncesijo za izvajanje nočnega veslanja in oddajanja supov na Modrem jezeru, in to s podporo mestne turistične organizacije.

Prebivalci Imotskega so se na to odzvali precej jezno, oglasil pa se je tudi župan Ivan Budalić, ki je pojasnil, da stvari niso čisto takšne, kot se zdijo. Lokalci so ogorčeni, ker so razmere po njihovem že zdaj alarmantne zaradi prevelikega števila turistov, ki da brezglavo hodijo naokoli in podirajo vijugavo potko, ki vodi do jezera, opravljajo potrebo na neprimernih krajih, za seboj puščajo smeti, v vodi pa se umivajo celo s šamponi. V jezeru so se v zadnjih letih pojavile tudi pijavke, za katere biologi pravijo, da tam niso nikoli živele, v skalah nad jezerom pa so se naselili galebi.

Za red in čistočo

Ravnatelj zavoda Morje in kras Domagoj Lažeta trdi, da so koncesijo podelili po pozitivni oceni strokovne službe zavoda, in sicer zato, da bi bila škoda supanja za naravno okolje minimalna, primerljiva s kopanjem enega kopalca, pri čemer da so se posvetovali tudi z mestnimi oblastmi. Turistična skupnost Imotskega je dala pozitiven odgovor, županov urad pa ni podal pisnega mnenja, čeprav naj bi župan ustno odobraval projekt supanja na Modrem jezeru. »Zato smo bili presenečeni nad županovo izjavo, da je bilo mesto proti podelitvi koncesije,« je dejal Lažeta, ki meščane poziva k potrpljenju, saj da bodo uslužbenci zavoda nadzorovali situacijo, koncesionar pa mora poskrbeti za red in čistočo, poleg tega je število supov omejeno na dvanajst.

Župan Ivan Budalić pa ravno nasprotno zatrjuje, da so supi na Modrem jezeru nož v hrbet vsem Imotčanom. »Res je, da sem lani načelno podprl idejo o supanju, a tedaj smo govorili o supih na reki Vrljiki in okoliških jezerih, ki so manj občutljiva od Modrega jezera. Takšne manipulacije se niso dogajale niti v komunizmu! Tukaj gre za nepremišljeno izkoriščanje Modrega jezera, čemur odločno nasprotujem,« je povedal novinarjem in dodal, da se tudi na ministrstvu za okolje ne strinjajo s tovrstnim početjem. Kakor ugibajo pri Slobodni Dalmaciji, bi znale biti v ozadju politične igrice.