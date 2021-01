Po novem bodo ženske v Omanu, državi, kjer je osnova za zakonodajo strogo šeriatsko pravo, bolj izenačene z moškimi. FOTO: Martin Dokoupil/Reuters

Zagotovil večjo enakost

Spremenil je še nekaj določil o delovanju parlamenta, kar naj bi njegovo delo naredilo bolj transparentno, ter državljanom zagotovil več pravic in svoboščin.

Oman, dežela na jugu Arabskega polotoka, je, kot večina arabskih držav, sultanat, kar pomeni, da je na čelu države sultan. To vlogo že natanko eno leto opravlja, nekoč obrambni minister, ki je na vladajočem položaju nasledil bratranca, ki je umrl brez otrok. Ravno zato je za njim na vrsto prišel njegov bratranec, ki sicer ni bil naslednji v vrsti za prestol.Kabus, Omanu je vladal 49 let in državo precej moderniziral, je ime človeka, za katerega je želel, da ga nasledi na prestolu, če se ne bi strinjali s tistim, ki je v vrsti za njim, spravil v zapečateni kuverti, ki so jo lahko odprli šele po njegovi smrti, in jo izročil kraljevim. In tem je bila, kot kaže, bolj všeč njegova izbira.V Omanu lahko sicer sultan postane moški potomec iz dinastije Al Said, ki je musliman, zrel, razumen in zakonski otrok staršev iz Omana, ki so po veroizpovedi prav tako muslimani. Zdaj pa se je prvič v zgodovini države zgodilo, da je sultan spremenil ustavo.Dodal ji je člen, ki dovoljuje imenovanje prestolonaslednika. Zakaj se je 65-letni sultan, ki ima štiri otroke, med njimi dva sinova, odločil za ta korak, ni znano, prav tako še ni imenoval naslednika, so pa državljani pozdravili njegovo odločitev. Poleg omenjenega je v ustavi spremenil še nekaj določil o delovanju parlamenta, kar naj bi njegovo delo naredilo bolj transparentno, ter državljanom zagotovil več pravic in svoboščin, med njimi večjo enakost med spoloma.