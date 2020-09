Študija z Oxforda: rezultati testov so lahko zavajajoči

Nova britanska študija naj bi dokazovala, da so ljudje okuženi z virusom sars-cov-19 kužni le teden dni, čeprav jim ob testiranju pokaže pozitiven rezultat še dlje. Kot piše Index, so znanstveniki z Oxforda ugotovili, da pokaže okužbo precej dlje, kot je oseba kužna, zato so lahko številke o okuženih po svetu prenapihnjene in ne kažejo realne slike.



Eden izmed avtorjev študije, profesor Carl Heneghan, meni, da bi morali biti testi za novi koronavirus narejeni tako, da bi namesto rezultata negativen oziroma pozitiven, pokazali pozitiven rezultat, le če je v telesu več virusa. Prepričan je, da so ostanki neaktivnega virusa v telesu vzrok za naraščanje števila okuženih v Veliki Britaniji, medtem ko se število obolelih v bolnišnicah ne veča.



V laboratoriju v Oxfordu so izvedli teste 25 študij, da bi ugotovili, ali se virus razvije ali ne. Gre za metodo razvoja virusa v laboratoriju, ki pokaže, ali je virus aktiven ter se lahko razmnožuje in širi ali gre samo za delčke virusa, ki se ne morejo razmnoževati v organizmu niti v laboratoriju.