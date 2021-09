Študija pokazala, katero cepivo najbolj ščiti pred hospitalizacijo

Biokemiks Kemijskega inštituta je opozoril na oceno iz ZDA, ki jo je podal tamkajšnji Center za nadzor in preprečevanje bolezni. Po tamkajšnjih podatkih o učinkovitosti cepiva pri zaščiti pred hospitalizacijo zaradi različice delta, ki je že nekaj časa skoraj edina prisotna tudi v Sloveniji, najbolje kaže cepivu Moderne in Pfizerja ter slabše Janssena. Ob tem je Jerala dodal, da »bi posebej cepljenim z vektorskimi cepivi za večjo zaščito pred delto koristil tretji odmerek cepiva mRNA«.V omenjeni oceni niso bili vključeni tisti, ki so prejeli le en odmerek cepiva (z izjemo Janssena, kjer je predviden en odmerek za polno cepljenost), in tisti, ki so drugi odmerek prejeli manj kot 14 dni pred testiranjem, ki je potrdilo okužbo. Med odraslimi hospitaliziranimi zaradi bolezni, podobnih covidu 19 (analizirali so podatke med junijem in avgustom letos), so prisotnost virusa sars-cov-2 potrdili pri 18,9 odstotka necepljenih in pri 3,1 odstotka polno cepljenih. Učinkovitost cepiva je bila pri vseh starostnih skupinah največja pri cepivu Moderne (95-odstotna), pri Pfizerju 80-odstotna, pri Janssenu pa 60-odstotna.Med odraslimi osebami, ki so bile na intenzivni negi zaradi covidu 19 podobnih bolezni, so prisotnost novega koronavirusa potrdili pri 28,9 odstotka necepljenih in pri 7 odstotkih polno cepljenih. Tudi tu je bila učinkovitost cepljenja največja pri tistih, ki so se cepili z Moderno (92-odstotna), sledil je Pfizer (77-odstotna učinkovitost), najmanjša pa pri Janssenu (65-odstotna).s fakultete za farmacijo je pred dnevi sicer povedal, da imamo v povprečju v slovenskih bolnišnicah 90 odstotkov necepljenih in mogoče do 10 odstotkov tistih, ki so se cepili, pa imajo mogoče slabši imunski sistem. Poudaril je, da obstaja možnost, da se bomo po cepljenju tudi okužili, a da bo potek bolezni bistveno milejši.