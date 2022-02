Študent vztrajno nagaja Musku

Elon Musk je najbogatejši zemljan, a tudi on si z denarjem očitno ne more kupiti vsega. No, vsaj za zdaj kaže tako, kajti študent informacijskih tehnologij, ki iz razpoložljivih baz podatkov identificira zasebna letala premožnih, je nadvse iznajdljiv in, kot kaže, tudi trmast.

Jack Sweeny je namreč razvil bot za sledenje Muskovim poletom, program pa potem prek twitterja poroča o pristankih in vzletih ter trajanju vsakega potovanja; in to nadvse uspešno, kajti račun ElonJet ima že več kot 150.000 sledilcev! Vdor v zasebnost, vpije Musk, čeprav gre za javno dostopne podatke o letalskih poletih, in 19-letnika opominja, naj vendarle opusti početje, ki po njegovem lahko pomeni tudi varnostno tveganje. Nekdo bi mu lahko sledil in ga celo pokončal, je opozoril in študentu ponudil 4500 evrov, da program opusti.

Pa še to je zelo radodarna ponudba, opozarja, kajti moralo bi biti samoumevno, da Sweeny takšnih podatkov ne objavlja. A očitno ni, študent pa bo privolil šele takrat, ko bo Musk segel nekoliko globlje v žep. Od njega zahteva 45.000 evrov, s katerim bi si lahko pokril šolnino ali pa kupil Teslin avtomobil, še raje pa bi pripravništvo v katerem od Muskovih podjetij. A najbogatejši zemljan se ne pusti izsiljevati in se je, kot kaže, s študentom prenehal pogajati.

4500 evrov mu je ponudil.

Sweeny je sicer oboževalec podjetja SpaceX, o letalski industriji, v kateri je zaposlen tudi njegov oče, pa se uči že od mladih nog. Musk pa ni njegova edina žrtev, študent je namreč za petami tudi drugim milijarderjem, med njimi Billu Gatesu in Jeffu Bezosu.