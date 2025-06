Strupena riba zavzela Jadran! Lahko povzroči težave z dihanjem in začasno paralizo

Po občasnih pojavljanjih v zadnjih letih je zdaj videti, da je velika plamenka oziroma navadna plamenka (Pterois miles) od lani stalna prebivalka Jadranskega morja. Ta invazivna vrsta se je razširila z veliko hitrostjo, kar potrjujejo informacije, ki so jih na splitskem inštitutu za oceanografijo in ribištvu zbrali v sodelovanju s strokovnjaki in občani.

Od junija 2024 do januarja 2025 so jo opazili 122-krat, kar kaže na izjemno hitro širitev te tropske ribe vzdolž vzhodne jadranske obale. Rezultate raziskave je inštitut objavil v znanstvenem delu v reviji ActaAdriatica. Objavili so tudi zemljevid s kraji, kjer so ribo večkrat videli, poroča hrvaški Jutarnji list.

Je ena najbolj strupenih rib predvsem v tropskih morjih in hkrati zelo invazivna.

Zanimivo je, da so to strupeno ribo iz družine bodik, ki je sicer doma v Indijskem in Tihem oceanu, opazili tudi v zimskih mesecih, in sicer v plitvih zalivih in pri razmeroma nizkih temperaturah. Razmere v Jadranu, vsaj v njegovem srednjem in južnem delu, za navadno plamenko očitno niso ovira.

V srednjem in južnem Jadranu je udomačena. FOTO: Institut Za Oceanografiju I Ribarstvo Split

Ta tujerodna riba pomeni ekološko tveganje zaradi potencialnega negativnega učinka na avtohtone ribje vrste, pomemben dejavnik, ki prispeva k uspehu invazije, pa je tudi pomanjkanje naravnih plenilcev, ki bi nadzirali njeno populacijo. »Zavedajoč se te grožnje, smo del našega znanstvenega dela namenili predlaganju ukrepov za lajšanje njenega vpliva, vključno s potencialno odstranitvijo, zlasti na zaščitenih morskih območjih. Poleg tega je riba strupena, njen vbod je lahko nevaren, če se ne ukrepa hitro,« so objavili in dodali, da je sodelovanje državljanov in strokovnjakov ključnega pomena za učinkovito spremljanje in upravljanje invazivnih vrst. Te so namreč eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na spremembe biodiverzitete v Sredozemskem in Jadranskem morju.

Levja riba, kot ji še rečejo, je ena najbolj strupenih rib predvsem v tropskih morjih in hkrati zelo invazivna. Širi se zelo hitro, ker hitro raste, kmalu postane spolno zrela, zlahka se prilagaja različnim ekološkim razmeram in nima veliko naravnih sovražnikov. Prehranjuje se z rakci in drugimi ribami, pomembnimi za ekosistem v Jadranu.

Riba sicer ni agresivna in piki se zgodijo po naključju. Čeprav ni zabeleženih smrti po njenem piku, so simptomi lahko resni, zato je pomembno takoj poiskati zdravniško pomoč. Resnost simptomov je namreč odvisna od posameznikove občutljivosti za strup in od tega, koliko bodic je prodrlo v kožo. V skrajnih primerih lahko strup povzroči težave z dihanjem in celo začasno paralizo.