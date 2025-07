Strokovnjakinja razkrila edino mesto na svetu, kjer bi lahko preživeli jedrsko vojno

Medtem ko svet z nelagodjem opazuje geopolitične napetosti in naraščajočo oboroževalno tekmo, eno vprašanje visi v zraku – kaj, če pride do jedrske vojne? Odgovor na to vprašanje, čeprav zastrašujoč, je poskušala najti Annie Jacobsen, avtorica in finalistka za Pulitzerjevo nagrado, v podkastu britanskega voditelja Stevena Bartletta.

Tako je opozorila, da ni mogoče napovedati, kdo bi preživel – ali kateri kraji bi ostali nedotaknjeni – če bi jedrski spopad zajel celoten planet. Vendar je opozorila, da obstaja nekaj izoliranih območij na Zemlji, ki bi lahko ohranila minimalno trajnost – zaradi svoje geografske lege in podnebja.

Na Novi Zelandiji je majhen kraj in majhen del Avstralije, ki bi lahko ostal relativno varen v scenariju jedrske zime, ko bi bila sončna svetloba blokirana in bi se kmetijstvo popolnoma sesulo, piše LadBible.

»Vendar obstajajo določeni kraji na južni polobli, kot sta Nova Zelandija in Avstralija, kjer bi lahko življenje preživelo – vendar govorimo o preživetju lovcev in nabiralcev.«

Poleg znanstvene analize je Jacobsen delila tudi pogovore, ki jih je imela z neimenovanimi milijarderji, ki že imajo zasebne bunkerje na Novi Zelandiji in se pripravljajo na morebitni propad civilizacije. »Ni bilo v stilu, da bi skupaj preprečili jedrsko vojno. Ne, bolj jih je zanimalo, kako hitro lahko napolnim zasebno letalo, da lahko pridem do Nove Zelandije?« je dejala.