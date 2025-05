Strokovnjakinja o govorici telesa Emmanuela Macrona, potem ko ga je udarila Brigitte

Francoski predsednik Emmanuel Macron je razkril svoja prava čustva po tem, ko ga je pred kamerami udarila njegova soproga, je razkrila strokovnjakinja za govorico telesa.

Macron je, ko je v nedeljo zvečer prispel v Vietnam, ob izstopu iz letala stisnil pest, je opozorila strokovnjakinja Judi James.

Macron je v Hanoju novinarjem dejal, da je bila situacija pretirano napihnjena, in vztrajal: »Z ženo sva se pričkala – oziroma šalila. Nič posebnega.« A strokovnjakinja za govorico telesa meni, da interakcija ni bila niti približno »igriva šala med zakoncema«, kot jo je skušal prikazati Macronov krog.

»Gesta, ki smo jo videli iz notranjosti letala, po mojem mnenju nikakor ni bila 'šala', kot trdijo,« je dejala. »Poriniti partnerja z dlanema v obraz tako močno, da mu glava odskoči vstran in mora iztegniti roko za ravnotežje – še posebej, če je videti, da sledi še dodatni 'potisk' na koncu – ne bi smeli normalizirati kot 'zabavno', zgolj zato, da bi se politično rešil situacije.«

Trenutek bližine

Pred tem je predstavnik Elizejske palače o videu povedal: »To je bil trenutek, ko sta se predsednik in njegova žena pred začetkom poti sproščeno šalila ... bil je trenutek bližine.«

Posnetek prepira v letalu je bil sprva označen za lažen s strani Macronovega kabineta, a so nato hitro potrdili, da je avtentičen.

Emmanuel Macron in Brigitte Macron na ulicah Vietnama. FOTO: Nhac Nguyen Afp

Tesni sodelavec predsednika je pozneje incident opisal kot neškodljivo zakonsko 'prepirčkanje'. Na posnetku, ki so ga zajele mednarodne tiskovne kamere, se iz odprtih vrat letala prikažejo Brigittine roke, ki z obema dlanema porineta možev obraz. Predsednik je videti presenečen, a se hitro zbere in pomaha skozi odprta vrata.

Medtem Brigitte ostaja skrita za trupom letala, tako da njen izraz in govorico telesa ni mogoče razbrati. Zakonca nato skupaj stopita po stopnicah proti uradnemu sprejemu, Brigitte pa ne sprejme ponujene Macronove roke.

Macrona so nato ujeli s stisnjeno pestjo, ko sta zapuščala območje pristajalne steze. Pri analizi posnetka je Jamesova dejala: »Nekateri bodo to zagotovo skušali prikazati kot šalo, a po mojem mnenju gre za resnično šokanten trenutek – enako bi rekla, če bi šlo za katerikoli drug par, kjerkoli, ne glede na to, kdo bi koga porinil.«

Poudarila je, da govorica telesa ne potrjuje, da gre za 'igrivo' interakcijo. »Ni nobenega skupnega smeha, nasmehov ali šaljivih gest po tem. Macron sicer spontano pomaha, a nato stopi nazaj proti ženi in si tudi prime obraz – kot bi preverjal, ali je vse v redu,« je dejala.

»Če bi bil on tisti, ki bi porinil njeno glavo, bi to še vedno imenovali 'igrivo'? Torej tudi v obratni smeri ne bi smeli.« Dodala je, da čeprav posnetek ni popolnoma jasen, se zdi, da je Brigitte uporabila obe roki za potisk moževega obraza, kar bi zlahka lahko povzročilo, da bi izgubil ravnotežje in padel. Ko nato skupaj zapustita letalo, se zdi, da Macron iztegne roko proti njej ... a nato hodita brez nadaljnjega dotika.

Prvi dan turneje

Glede njunega vedenja na prvi dan azijske turneje Jamesova pravi: »Videti je, da sta za uradni del obiska znova vzpostavila bolj običajen način medsebojne interakcije. Vidimo ju, kako se držita za roki in Macron pomaga Brigitte po stopnicah, medtem ko hodita pred svetovno javnostjo.«

Jamesova je dodala, da bosta morala Macronova v luči prihajajočega državnega obiska v Združenem kraljestvu še posebej paziti na 'analizo govorice telesa', ki jo bo ta obisk sprožil. Francoski predsednik in prva dama bosta julija obiskala Združeno kraljestvo, kjer ju bosta gostila kralj Karel III. in kraljica Camilla​.

Obupani, da bi prevzeli nadzor nad naracijo, so se člani Macronovega notranjega kroga hitro odzvali z razlagami. Eden izmed virov je dejal: »To je bil trenutek, ko sta se predsednik in žena zadnjič sproščeno šalila pred začetkom poti. To je bil trenutek bližine. Nič več – a dovolj, da so zarotniki dobili gorivo.«

Obtožili so proruske račune, da širijo negativne komentarje o incidentu. Posnetek se je hitro razširil po spletu, še posebej prek profilov, ki so običajno sovražni do francoskega voditelja. Macron je opozoril, da to ni prvič v zadnjih tednih, da so ljudje napačno interpretirali vsebino posnetkov z njim.

Vrečka kokaina

Pred kratkim je Francija ostro zanikala lažno trditev, da naj bi Macron med fotografiranjem s Keirjem Starmerjem in Friedrichom Merzem skrival vrečko s kokainom. Trojica se je srečala na vlaku iz Poljske v Ukrajino, kjer so obiskali predsednika Zelenskega in skušali pritisniti na Rusijo za premirje.

Proruski spletni komentatorji so hitro začeli širiti teorije zarote, da je bil bel predmet na mizi droga, a je francoska vlada hitro pojasnila, da gre zgolj za robček.

Macronov obisk Vietnama – prvi obisk francoskega predsednika po skoraj desetletju – je del prizadevanj za povečanje francoskega vpliva v nekdanji koloniji. Vietnam, ki ima močno izvozno usmerjeno gospodarstvo, je v trgovinskih pogovorih popustil ZDA, da bi se izognil 46-odstotnim tarifam. Vendar pa Bruselj skrbi, da bi lahko vietnamska prizadevanja za nakup več ameriškega blaga šla na račun Evrope. Predsednik ZDA Donald Trump je v petek zagrozil z uvedbo 50-odstotnih carin na uvoz iz EU, a je svojo retoriko omilil dva dni kasneje in podaljšal rok za pogajanja do 9. julija.

Vietnam je prva postaja skoraj tedenske turneje Macrona po jugovzhodni Aziji, kjer želi predstaviti Francijo kot zanesljivo alternativo ZDA in Kitajski. Obiskal bo še Indonezijo in Singapur. Na prvi dan obiska je Macron pozval k ohranjanju svetovnega reda 'na podlagi prava'. V Hanoju je ob vietnamskem predsedniku Luong Cuongu poudaril potrebo po redoslednem sistemu »v času velikih neravnovesij in vrnitve retorike moči.«

Macron je podpisal več kot ducata sporazumov o obrambi, jedrski energiji in trgovini, med drugim z vietnamsko nizkocenovno letalsko družbo VietJet in Airbusom za nakup 20 letal A330-900. Položil je tudi venec v spomin padlim v vojni proti francoskim kolonialistom in se srečal s predsednikom Cuongom ter generalnim sekretarjem Komunistične partije To Lamom. Obiskal je tudi Tempelj književnosti iz 11. stoletja v središču vietnamske prestolnice.

Macron je dejal, da bi lahko 'partnerstvo suverenosti' med Francijo in Vietnamom postalo osrednja os evropske politike v Indo-Pacifiku. Francija je svojo zavezanost mednarodnemu pomorskemu pravu pokazala z napotitvijo letalske udarne skupine v Južnokitajsko morje v začetku leta 2025.

Kitajska in Vietnam imata sicer sklenjen pomorski dogovor za Tonkinški zaliv, a se spopadata z nasprotujočimi si teritorialnimi zahtevami glede otočij Spratly in Paracel ter okoliških morij. Macron je povedal, da bo Francija podpirala Vietnam na ključnih področjih, vključno s kritičnimi minerali, hitrimi železnicami, civilno jedrsko energijo in vesoljsko industrijo. Osredotočila se bo na pomoč državi pri prehodu od premoga k obnovljivim virom energije in jedrski energiji. To je Macronov prvi obisk Vietnama, odkar je leta 2017 prevzel funkcijo. Francija in Vietnam imata celovito strateško partnerstvo – najvišjo stopnjo diplomatskih odnosov, ki jo ima Vietnam tudi z Rusijo, Kitajsko in ZDA.

Spomnimo

Brigitte Macron je bila 39-letna poročena mati treh otrok, ko je leta 1993 spoznala 15-letnega Macrona, medtem ko je bila njegova učiteljica in mentorica v gledališkem krožku. Macron se je kasneje preselil v Pariz za zadnje leto srednje šole, a ji je obljubil, da se bo poročil z njo. Kasneje se je preselila za njim, se ločila in se leta 2007 z njim poročila, poroča dailymail.co.uk.