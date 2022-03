Strokovnjaki svarijo: Vojna v Ukrajini bo poslabšala pandemijo koronavirusa, to sta dve največji težavi

V nedeljo je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila, da bi vojna v Ukrajini lahko pospešila širjenje nalezljivih bolezni, vključno s koronavirusom, ki svet drži v svojem primežu že več kot dve leti.

Dvoje jih še posebej skrbita

Ukrajina ima nizko stopnjo precepljenosti, kar pomeni, da je tveganje za hude primere, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje, večje. Če se bo vojna nadaljevala, mnogi med njimi ne bodo deležni ustreznega zdravljenja, ker so številna ukrajinska mesta odrezana od dotoka zalog, vključno z zdravili. Do zdaj je pred vojno pobegnilo že več kot dva milijona Ukrajincev, nekateri pa so se zatekli v sosednje države, ki imajo še nižjo stopnjo precepljenosti. V Ukrajini je cepljenih okoli 34 odstotkov prebivalstva, v bližnji Moldaviji pa le 29 odstotkov.

»Na žalost bo virus še naprej izkoriščal vsako priložnost za širjenje. Kot organizacija se zavedamo, da so države sveta v zelo različnih situacijah in da se soočajo z različnimi izzivi,« je dejala Maria Van Kerkhove.

»Nobenega dvoma ni, da bo prišlo do skoka števila obolelih v Ukrajini. Pomanjkanje testiranja, prekinitev cepljenja in obremenjena, utrujena populacija, ki ima že tako nizko stopnjo imunosti, bodo privedli do povečanja števila primerov,« meni dr. Mike Ryan, direktor programov za nujne zdravstvene primere pri WHO. Dodaja še, da se mora svet izogibati stereotipom o beguncih in boleznih. »Bodimo zelo previdni pri svoji retoriki – kajti to je vedno težava –, da bodo ljudje, ki bežijo pred grozotami vojne, na neki način stvari prinesli s seboj. Evropa ima veliko covida sama po sebi in ukrajinski begunci tega ne bodo spremenili.«

V nedeljskem poročilu je še navedeno, da WHO priporoča kampanje cepljenja ter okrepljen nadzor nad covidom 19 in drugimi nalezljivimi boleznimi.