Strokovnjaki odkrili vzrok za skrivnostni hepatitis pri otrocih

Ameriške zdravstvene oblasti menijo, da bi bil lahko adenovirus vzrok za primere novega akutnega hepatitisa neznanega izvora pri majhnih otrocih. Analiza primerov okužb s hepatitisom pri skupini otrok v ameriški zvezni državi Alabama je namreč pokazala, da so bili pozitivni na skupni patogen adenovirus tipa 41.

Preiskujejo tudi druge okoljske in situacijske dejavnike

Devet majhnih otrok iz ameriške zvezne države Alabame, ki jih je prizadel skrivnostni hepatitis, je bilo vseh pozitivnih na skupni patogen, imenovan adenovirus 41, je v petek pokazala študija Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). »V tem trenutku verjamemo, da je adenovirus lahko vzrok za te prijavljene primere, vendar se preiskujejo tudi drugi možni okoljski in situacijski dejavniki,« je v izjavi ob objavljeni raziskavi sporočil CDC. Raziskava se posebej osredotoča na grozd okužb v Alabami, čeprav se preiskave nadaljujejo po vsej ZDA.

Bruhanje in driska ter porumenele oči

Večina otrok je pred hospitalizacijo bruhala in imela drisko, nekateri pa so imeli simptome okužbe zgornjih dihal. Med hospitalizacijo je večina otrok imela porumenele oči in porumenelo kožo ter povečana jetra.

ZDA sicer niso edina država, prizadeta zaradi pojava tega za zdaj nepojasnjenega hepatitisa. Tudi v Evropi je bilo ugotovljenih na desetine primerov, ki vzbujajo strah pred novo epidemijo. V Sloveniji obstaja sum na hepatitis neznanega izvora doslej pri enem otroku.