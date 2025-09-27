Strokovnjak za UI po napadih na letališča: »Žal to verjetno ni bilo zadnjič«

V zadnjih dneh in tednih je bil promet na večjih letališčih po Evropi moten, ne le zaradi dronov, ki so vdrli v zračni prostor več letališč na Danskem, večja letališča, med njimi v Dublinu, Londonu, Bruslju in Berlinu, so bila po ugotovitvah strokovnjakov za umetno inteligenco tudi tarča kibernetskega napada, pri vdoru pa bi ključno vlogo lahko igrala prav umetna inteligenca.

Christian Perry, izvršni direktor podjetja Undetectable AI ter strokovnjakov za odkrivanje z umetno inteligenco, je pojasnil, da prav umetna inteligenca na strašljiv način spreminja kibernetske napade: »Hekerji ne sedijo več samo v temnih sobah in tipkajo. Z umetno inteligenco lahko sprožijo hitrejše in pametnejše napade, ki lažje obidejo tradicionalne varnostne sisteme. Umetno inteligenco je mogoče naučiti, da v nekaj sekundah najde slabosti varnostnega sistema.«

Treba se bo prilagoditi

»Pri tej vrsti napada lahko umetna inteligenca hitro in učinkovito opravi mukotrpno delo, ki je hekerjem prej vzelo tedne, program pa v le nekaj minutah lahko skenira in zazna slabosti v ogromnih sistemih, ko najde vhod, pa se lahko nauči posnemati običajno vedenje uporabnikov, tako da ne sproži nobenih alarmov za nevarnost. To kriminalcem močno olajša delo,« dodaja Perry, ki svari, da bodo kibernetski napadi v prihodnje še hitrejši in bolj uničujoči, če ne bomo šli v korak s časom ter začeli uporabljati naprednih programov in umetne inteligence tudi za ohranjanju varnosti.

Tudi glede napadov na letališča je omenjeni strokovnjak vse prej kot optimističen. »Žal to verjetno ni bilo zadnjič, ko smo videli kaj takšnega. Napadalci postajajo vedno bolj napredni, zato se morajo organizacije zbuditi in spoznati, da tradicionalna varnost ni več dovolj. Tako kot za skrite grožnje pregledujemo prtljago, zdaj potrebujemo sisteme, ki bodo pregledovali prikrito dejavnost umetne inteligence. Brez tega bomo vedno korak zadaj,« pravi.