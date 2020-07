Strokovnjak: Število okužb na Balkanu do desetkrat višje od uradnih številk

Direktor Agencije za zdravje in varnost hrane Avstrije (AGES) Franz Allerberger ne verjame podatkom o epidemiološkem stanju na Balkanu. Opozoril je, da so resnične številke o številu okuženih na Balkanu v resnici do desetkrat višje, kot jih uradno prikazujejo.



Allerberger domneva, da je v državah, kot sta Bolgarija in Kosovo, stopnja okuženosti 50-odstotna. »Prebivalstvo Vuhana in Ischgla je imelo take številke,« je izjavil. Študija je pokazala, da ima v Ischglu, ki je bil v Avstriji največje žarišče virusa, od koder so ga smučarji razširili tudi po drugih evropskih državah, 43 odstotkov prebivalcev protitelesa na novi koronavirus, kar je največji odstotek do zdaj.



Po podatkih organizacije Complexity Science Huba z Dunaja je v Bolgariji uradno nekaj manj kot 10.400 okuženih, v Romuniji 45.000, 23.700 v Srbiji, več kot 10.000 v Severni Makedoniji ter v BiH, 7.100 na Kosovu, 4.800 v Albaniji in 2.800 v Črni gori.



Avstrijska vlada je nedavno izdala opozorilo za potovanje v države Zahodnega Balkana, ki se nanaša na Srbijo, Črno goro, Albanijo, Severno Makedonijo, BiH in Kosovo. Te države veljajo za nevarne zaradi velikega števila novoodkritih primerov okužb. Ob prihodu iz teh držav v Avstrijo morajo imeti državljani na meji s seboj test, ki dokazuje, da so negativni, test pa lahko na svoje stroške opravijo tudi v Avstriji v roku 48 ur. Slovenija in Hrvaška sta v Avstriji na zelenem seznamu.