Strokovnjak naštel simptome, po katerih boste zagotovo vedeli, ali ste imeli korono

Različica BA.5 se širi po svetu, zaradi česar nekatere države razmišljajo o ponovni obvezni uporabi mask. Simptomi so lahko različni – od komaj zaznavnih do zelo zapletenih, zaradi katerih morajo pacienti poiskati zdravniško pomoč. Strokovnjaki si želijo, da je vendarle ena reč jasna – BA.5 je najbolj nalezljiva različica doslej in se zelo uspešno izogne imunosti, kar povzroča ponovno okužbo tudi po cepljenju in prebolelosti.

Dr. Joe Gastaldo, direktor Ohio Healtha pravi: »S trenutno krožečo podrazličico omikron (BA.5) vidimo na kliniki več bolnikov s covidom in simptomi, ki so skladni z okužbami zgornjih dihal – vneto grlo, suh kašelj in izcedek iz nosu.«

Pediatrinja dr. Syeda Amna Husain pravi: »Pri covidu 19 imate lahko simptome tudi po 'nalezljivem obdobju'. Po cepljenju simptomi morda niso tako hudi, lahko pa še vedno vključujejo zvišano telesno temperaturo, glavobol, bolečine v mišicah, utrujenost, vneto grlo in intenzivnejše simptome, kot je težko dihanje.«

Če imate dolgi covid, potem lahko zasoplost traja nekaj časa. Na srečo lahko cepiva pomagajo tudi pri zmanjševanju pojavnosti dolgega covida. Ali ste preboleli covid 19, boste najlažje izvedeli s hitrim testom doma.

Kako nekdo ne ve, da je imel covid?

Dr. Husainova pojasnjuje: »Zelo verjetno je, da ste se v nekem trenutku okužili z virusom, ne da bi se tega zavedali, ker je približno 40 odstotkov potrjenih primerov covida 19 asimptomatskih glede na analizo Journal of American Medical Association. Strokovnjaki pravijo, da je najboljši čas za testiranje od tri do pet dni po izpostavitvi virusu, tudi če ne kažete simptomov.«

Zakaj je ponovna okužba nevarna?

Dr. Gastaldo pravi: »Napačno bi bilo misliti, da zboleti za covidom ni nič hudega. Če ima oseba rizično stanje ali ni cepljena, obstaja povečano tveganje za resno bolezen, ki bi povzročila hospitalizacijo ali celo smrt. Poleg tega, čeprav covid morda ne povzroči hude bolezni, lahko ponovna okužba ali okužba po cepljenju povzroči dolgotrajen covid. Tako cepljeni kot necepljeni ljudje, ki zbolijo za covidom, so v nevarnosti za dolgotrajne simptome, od katerih so nekateri lahko izčrpajoči. CDC ocenjuje, da ima eden od 13 odraslih Američanov dolgotrajne simptome covida po okužbi.«

Kaj bi morali ljudje zdaj vedeti o covidu?

Dr. Husainova pravi: »Covid 19 je še vedno zelo prisoten. Različica BA.5 je najbolj prenosljiva različica doslej, zato je zelo pomembno, da si še naprej pogosto umivamo roke in nosimo maske, ko smo na zaprtih javnih mestih. Poleg tega je pomembno vedeti, da je, čeprav se počutite zdravi, še vedno mogoče, da imate covid 19 (asimptomatsko) in da ima veliko ljudi, ki se okužijo po cepljenju, zelo blage simptome ali jih sploh nima. Pomembno je torej, da še naprej pogosto testirate sebe in svoje bližnje, če ste bili izpostavljeni.«