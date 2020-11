Strokovnjak: Napad je bil načrtovan za poznejši čas

Avstrijska prestolnica je relativno lahka in atraktivna tarča teroristov, tudi zato, ker je na Dunaju sedež več mednarodnih organizacij, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal strokovnjak za terorizem Nicolas Stockhammer, profesor na dunajski univerzi. Povod za ponedeljkov napad bi lahko bile znova objave karikatur islamskega preroka Mohameda v Franciji. Zaradi teh, krutega umora francoskega učitelja, odziva francoskega predsednika Emmanuela Macrona na islamske skrajneže in ogorčenega odziva muslimanskega sveta na to so teroristične grožnje v celotni Evropi povečane. Drugače od zadnjih napadov v Parizu, Dresdnu in Nici, ko je bilo uporabljeno hladno orožje, je na Dunaju prišlo do uporabe avtomatskega orožja.



»Dunaj je relativno mehka tarča z relativno malo policijske prisotnosti,« je dejal Stochammer. »Zaradi svobodnega življenja pa smo se tudi zavestno odločili, da ne bomo imeli močno oboroženih varnostnih sil na ulicah, kot je to v drugih evropskih mestih.« Dunaj je tudi diplomatsko središče in prestolnica nevtralne države v srednji Evropi in zato v središču zanimanja mednarodne skupnosti. To kažejo tudi mednarodni odzivi na ta teroristični napad. Sam sicer meni, da je bil napad načrtovan za kasnejši čas, a so se napadalci odločili, da ga izvedejo prej, saj so se v Avstriji z današnjim dnem začeli izvajati poostreni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim bo v veljavi policijska ura med 20. in 6. uro.

»Če je šlo za organizirano teroristično celico, so napad lahko pripravili v zgolj nekaj dneh«

Če je šlo za organizirano teroristično celico, so napad lahko pripravili v zgolj nekaj dneh. Poleg tega jim je šlo na roko tudi dejstvo, da imajo policisti in varnostni organi več dela z nadzorom spoštovanja ukrepov za zajezitev covida 19. Koliko je bilo napadalcev, namreč za zdaj še ni jasno. Ubit je bil en napadalec, koliko je imel pomočnikov, pa policisti še ugotavljajo.



Profesorja Stockhammerja teroristični napad na Dunaju ni povsem presenetil. V preteklosti je že bilo nekaj napadov, prav tako so jih nekaj uspešno preprečili. »Dunaj ni otok blaženih, kot bi si to mnogi radi predstavljali.« Tuje obveščevalne službe so pogosto opozarjale na nevarnost, Avstrija pa ima tudi »precej razvito islamistično sceno«. »Ko je šlo za migracije v t. i. kalifat, torej v Sirijo ali Irak, je bila Avstrija na četrtem mestu v Evropi.« Skupaj je v Islamsko državo, ki je leta 2015 bliskovito zasedla velika območja Sirije in Iraka, odšlo 320 borcev iz Avstrije. Opozoril je sicer, da je še prezgodaj, da bi lahko avtomatično sklepali, da so napadalci prišli iz vrst povratnikov, vendar pa obstajajo indici za povezavo z džihadisti. O tem je govoril tudi minister Nehammer.



Stockhammer pa je zavrnil informacije, da naj bi bil napad na Dunaju povračilo za avstrijsko sodelovanje v koaliciji proti Islamski državi, kar je objavilo ameriško podjetje SITE, ki sledi islamističnim spletnim stranem. »To je morda malce pretirano. Seveda se skuša vedno iskati širši, mednarodni kontekst, vendar pa mislim, da gre predvsem za evropsko ozadje.«