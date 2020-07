Strokovnjak je jasen: Hrvaško zajel drugi val, v Sloveniji kmalu

Slovenija tik pred drugim valom koronavirusa

Preberite še:

Zeleni, rumeni, rdeči seznam

Če je država uvrščena na rumeni seznam, lahko državljan Slovenije in tujec s stalnim ali z začasnim prebivališčem v Sloveniji, če prihaja iz držav članic EU oziroma schengenskega območja, v Slovenijo vstopi brez karantene. Za druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna karantena, razen če sodijo med katero koli izmed 15 izjem v 10. členu vladnega odloka o ukrepih na mejah za preprečitev širjenja covida-19 (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2113#).



Za države na rdečem seznamu velja, da je osebi ob vstopu v Slovenijo ne glede na državljanstvo in bivališče odrejena 14-dnevna karantena, razen če sodi med šest izjem v 10. členu odloka.



Če je država na zelenem seznamu, oseba v Slovenijo vstopi brez omejitev in karantene.



VIR: STA

Pandemija novega koronavirusa je dodobra spremenila svet. In to v le nekaj mesecih. Spomnimo, več kot 500 tisoč ljudi je umrlo, deset milijonov se jih je okužilo.Medtem ko se ponekod v začetku julija bojujejo z vrhunci prvega vala okužb, se drugod po njegovem uspešnem obvladanju vse bolj očitno kažejo znaki drugega vala. »Obstaja veliko držav, kjer kaže, da je drugi val tik za vogalom ali se pravkar začenja,« je za avstrijsko tiskovno agencijo APA nedavno povedal avstrijski raziskovalec kompleksnih sistemov. Med te države med drugim šteje Češko, Slovenijo, Slovaško kot tudi Švico in Islandijo.Prav Avstrijec je v pogovoru za avstrijski ORF v ponedeljek povedal: »Na Hrvaškem, kjer je nekaj primerov okužb, je trenutno v razmahu drugi val. Skoraj celoten Balkan ima podobno situacijo.« Dodal je, da gre za države, kjer so prvi val odločno obvladali. »V Evropi se bo v prihodnjih dneh precej držav obarvalo rumeno (to pomeni 1–10 okužb na deset tisoč prebivalcev). « Med temi pričakuje tudi Slovenijo.Da je pandemija covida 19 še daleč od konca in se celo pospešuje, je že v ponedeljek posvaril tudi prvi mož WHOin svet pozval, naj ne čaka na cepivo, temveč ukrepa že zdaj.