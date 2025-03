Strmoglavilo letalo: umrlo sedem ljudi, med njimi slavni glasbenik (VIDEO)

Iz Južne Amerike poročajo o letalski nesreči. Tako je letalo strmoglavilo blizu karibske obale Hondurasa v ponedeljek zvečer, nekaj minut po vzletu z otoka Roatan, pri čemer je umrlo sedem ljudi, 10 drugih pa so potegnili iz razbitin živih, so sporočile lokalne oblasti.

Jet stream honduraške letalske družbe Lanhsa je prevažal 14 potnikov in tri člane posadke, je sporočil tamkajšnji prometni minister in dodal, da so razbitine našli kilometer stran od obale otoka.

Po dnevniku leta so bili med potniki ameriški državljan, francoski državljan in dva mladoletnika. Po navedbah gasilcev je med žrtvami tudi slavni honduraški glasbenik Aurelio Martinez Suazo.

Dramatični posnetki, ki jih je na družbenih omrežjih objavila nacionalna policija, prikazujejo policiste in druge reševalce, ki prenašajo preživele na skalnato obalo, nekatere na nosilih, medtem ko je bližnji čoln osvetljeval območje v temi.