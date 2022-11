Strmoglavila bo 23 ton težka kitajska raketa, kje bo udarila v Zemljo, nihče ne ve

Danes naj bi na Zemljo iz vesolja strmoglavila kitajska raketa Long March 5B, poroča space.com. Skrbi pa vzbuja to, da nihče ne ve natančno, kam bo raketa, ki so jo označili za 23 ton težke vesoljske smeti, padla. Strokovnjaki so določili časovni interval, kdaj se to utegne zgoditi, na podlagi tega pa je določen pas, kamor bi raketa lahko strmoglavila. Omenjeni spletni portal poroča, da bi lahko padla na območje Severne ali Srednje Amerike, v Afriko, omenjajo pa tudi jugovzhodno Avstralijo.

Večina rakete bo izgorela ob vstopu v atmosfero, kljub temu pa svarijo, da lahko posamezni deli padejo na Zemljino površje, kar pomeni nevarnost tako za ljudi kot tudi za infrastrukturo. V teoriji bi lahko na Zemljinem površju končalo 20 do 40 odstotkov rakete, kar pomeni pet do devet metričnih ton materiala.

Glede na to, da morja in oceani pokrivajo 70 odstotkov Zemljinega površja, obstaja precejšnja verjetnost, da bodo odpadki končali prav v njih.