Striptizeta želela oskubsti znanega podjetnika, nato mu je prekipelo

Hrvaški spletni portal danica.hr poroča o zanimivem primeru izsiljevanja, ki se je zgodil med neimenovanim poznanim podjetnikom in striptizeto iz enega izmed barov v Zagrebu. Striptizeta naj bi podjetnika izsiljevala, da ji plača najprej okrog 26.000 kun (približno 3.450 evrov), nato pa še 100.000 kun (približno 13.275 evrov).

Če jih ne bi, naj bi mu grozila s tem, da bo objavila žgečkljive posnetke, ki naj bi nastali med njunimi snidenji. Podjetnik ji je 26.000 kun plačal, nato pa je šel na policijo. Striptizeta se je v aferi branila, češ da sta bila pet let v intimnem razmerju in da ni izsiljevala od njega denarja, temveč naj bi si ga samo izposodila. Branila se je tudi s tem, da ima, kot je dejala, samo eno njegovo fotografijo, on pa naj bi imel več njenih žgečkljivih slik.

Njegova zgodba je drugačna

Podjetnikova plat zgodbe je drugačna. Po njegovem mnenju sta se s striptizeto večkrat dobivala za spolne usluge. Zanje naj bi moral plačati vsaj 5.000 kun. Kasneje naj bi ga striptizeta začela izsiljevati za denar. V primeru, da ga ne bi dal, naj bi mu grozila s tem, da bo posnetke razposlala njegovemu podjetju in njegovi družini.

Podobne zgodbe z izsiljevanjem se danes nemalokrat dogajajo na internetu. Prevaranti z lažnimi profili na družbenih omrežjih pripeljejo žrtve do tega, da se jim slečejo, nato pa od njih zahtevajo denar, v nasprotnem primeru jim grozijo s tem, da bodo njihove gole posnetke razposlali naokoli.

