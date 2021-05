Streslo jih je z magnitudo 6,6

Pred vzhodno obalo indonezijskega otoka Sumatra so zabeležili potres z magnitudo 6,6, je sporočil ameriški inštitut za geologijo USGS. Povzročil je paniko med prebivalci na najbližjem otoku Nias, a poročil o škodi ali žrtvah ni. Plitek potres je območje blizu otoka stresel ob 12.30 po lokalnem času kakih 250 kilometrov južno od mesta Sinabang.



Indonezijska meteorološka agencija je poročala, da je imel potres magnitudo 7,2 in da ni nevarnosti cunamija. Žarišče je imel v globini 19 kilometrov kakih 150 kilometrov jugozahodno od Niasa.

Panika in strah pred cunamijem

Tiskovni predstavnik reševalne službe na otoku Nias Agus Wibisono je povedal, da škode ali žrtev ni, da pa je potres povzročil paniko predvsem med prebivalci ob obali zaradi bojazni pred cunamijem.



Potresne sunke so močno čutili tudi v mestu Padang, prestolnici Zahodne Sumatre, a tudi tam ni poročil o škodi ali žrtvah. Sledili so manjši popotresni sunki.



V Indoneziji so potresi in izbruhi vulkanov pogosti, saj država leži na t. i. ognjenem obroču, kjer se stikajo velike tektonske plošče.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: