Streslo jih je z magnitudo 6,1

V petek pozno zvečer po slovenskem času je potres z magnitudo 6,1 stresel severno obalo Peruja. Središče potresa, ki je prebivalce prestrašil okoli poldneva po lokalnem času, da so v paniki zbežali na prosto, je bilo 12 kilometrov zahodno od mesta Sullane, nedaleč od meje z Ekvadorjem na globini 36 kilometrov.Uprava za hidrografijo in plovbo vojaške mornarice je izključila nevarnost cunamija, civilna zaščita pa za zdaj ni poročala o morebitnih smrtnih žrtvah, je pa bilo poškodovanih najmanj 40 ljudi, od tega številni huje. Stanje treh, na katere so se zrušile stene stavb, je kritično, okoli deset pa jih ima zlomljene kosti.Pristojni na najbolj prizadetih območjih ocenjujejo škodo. V potresu je bilo močno poškodovanih najmanj 187 hiš, šest pa se jih je povsem porušilo. Poškodovana je tudi fasada katedrale v mestu Piura. Sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov, zlasti v okrožju Colan ob pacifiški obali Peruja.Peru leži na Pacifiškem ognjenem obroču, državo tako strese več sto potresov, ki jih občutijo tudi prebivalci.