Streslo jih je z magnitudo šest

V Peruju je pozno v torek močnejši potres stresel območje Lime in osrednjega dela države. Poročil o škodi ali morebitnih žrtvah še ni.



Po podatkih perujskega seizmološkega urada je imel potres magnitudo 6, ameriški inštitut za geologijo USGS pa je magnitudo ocenil na 5,8. Potres je območje stresel ob 21.54 po lokalnem času. Žarišče je bilo 33 kilometrov jugozahodno od mesta Mala, okoli 100 kilometrov južno od Lime, na globini 32 kilometrov.



Po potresu so prebivalci Lime, kjer živi skoraj tretjina Perujcev, zbežali na ulice.

Eden močnejših v zadnjem času

Po ocenah strokovnjakov je bil to eden močnejših potresov, ki so ga v zadnjih letih čutili v Limi, zato pričakujejo popotresne sunke. Nevarnosti cunamija pa po trenutnih podatkih ni.



Oblasti sicer še preučujejo, ali je v potresu nastala škoda. Nekaj časa so bile prisotne motnje v telefonskih povezavah v mestu Mara.



Peru pogosto stresejo potresi, saj se nahaja na pacifiškem ognjenem obroču.

