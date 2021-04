Streslo jih je z magnitudo 5,9

Provinco Bušer na jugu Iraka, kjer je tudi jedrska elektrarna, je stresel potres z magnitudo 5,9, poroča iranska državna televizija. Za zdaj poročil o morebitni škodi ni.



Epicenter potresa je bil v mestu Rig. Bolnišnice v okoliških mestih so opozorili, naj bodo pripravljene na morebitne ranjence, potem ko so v mesto poslali reševalce in 50 rešilcev. Središče potresa je bilo okoli 100 kilometrov od jedrske elektrarne.



Predstavnik lokalnih oblasti je za iransko televizijo povedal, da so v okoliških vaseh že popravili izpad elektrike in internetnih povezav, ljudje pa so se vrnili na svoje domove, ki so jih po potresu zapustili zaradi strahu pred novim tresenjem tal.



Islamsko republiko pogosto stresejo potresi. Potres leta 2003 z magnitudo 6,6 je v provinci Kerman ubil 31 tisoč ljudi in z zemljo zravnal antično mesto Bam.

