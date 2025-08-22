Stresel jih je potres z magnitudo 7,5, izdano opozorilo pred cunamijem

Potres z magnitudo 7,5 je v četrtek stresel Drakov preliv, morsko ožino med južno konico Južne Amerike in Antarktiko, Čile pa je izdal opozorilo pred cunamijem. Ameriški geološki zavod (USGS) je sprva poročal o potresu z magnitudo 8,0, vendar je kasneje poročilo popravil in navedel, da se je zgodil na globini 11 km.

Potres se je zgodil več kot 700 km jugovzhodno od argentinskega mesta Ushuaia, ki ima približno 57.000 prebivalcev, je še navedel USGS.