Stresel jih je močan potres, deli stavb se podirajo: »Treslo se je dolgo, približno 20 sekund« (VIDEO)

Tajvan je v sredo okoli 19. ure po lokalnem času stresel potres z magnitudo 5,9 po Richterjevi lestvici. Epicenter se je nahajal 67 kilometrov od mesta Hualien na vzhodni obali otoka in je bil na globini 31 kilometrov.

Na družbenem omrežju X je bil objavljen posnetek, ki prikazuje zemeljske plazove na gori in gradbeni material, ki pada z zgradbe.

Državljani, ki so čutili potres, so tresenju poročali prek aplikacije EMSC. Mnogi so prejeli opozorilo 30 sekund pred tresljajem tal, kar jim je omogočilo, da so se lahko zatekli na varno.

»Treslo se je dolgo, približno 20 sekund«, »Dobro se je treslo, ampak ni bilo grozno«, »Treslo se je zelo dolgo, ampak zaradi opozorila mi je uspelo pravočasno priti ven,« so le nekateri od komentarjev.

Tajvanska centralna meteorološka uprava je že prej sporočila, da je bil potres močnejši, z magnitudo 6,4. Tajvanske oblasti sicer niso poročale o morebitnih žrtvah ali škodi. Po potresu tudi ni bilo izdano opozorilo pred cunamijem.