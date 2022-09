Strela udarila v letalo Croatia Airlines, potniki v grozi in šoku

Vreme povzroča preglavice tudi pri naših južnih sosedih, številna letala so zaradi neurij ostala na tleh. Ne pa tudi letalo hrvaške družbe Croatia Airlines, ki je v četrtek zvečer potovalo iz Dubrovnika v Zagreb, potniki pa so na poti doživeli pravi šok.

Panika in strah

Tik pred začetkom pristajanja v prestolnici, ko so bili že vsi olajšani, da so uspešno prebrodili vremenske nevšečnosti, se je nenadoma zasvetila modra luč in zaslišal se je silovit udarec.

Kakor da bi dva avtomobila trčila pri veliki hitrosti, je pozneje pripovedoval eden od pretresenih potnikov. Kriki, panika in strah so zajeli letalo, a pilot je potnike kmalu pomiril, da jih je udarila strela in da niso v nikakršni nevarnosti, čeprav je svoje nato dodala še turbulenca, tako da so mnogi mirno zadihali šele, ko je letalo pristalo na trdih tleh.

Streli je sledila turbulenca.

Tam so ga, kot veleva protokol, temeljito pregledali in ugotovili, da ni bilo poškodovano, zato bo lahko nadaljevalo potovalne načrte. Kot so pozneje pojasnili pristojni, je letalo izdelano po načelu Faradayeve kletke, kar pomeni, da se statična energija sprosti na lupini letala in ne ogroža potnikov in tudi letalo je varno pred večjimi poškodbami ob udaru strele. Ta bi bila lahko usodna le v redkih primerih, denimo, če bi poškodovala rezervoar z gorivom.

Tudi potniki so, če ne štejemo pretresa, odnesli celo kožo.