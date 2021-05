Strela ubila 18 slonov

20 let že niso doživeli takega pomora.

Sloni so starodavna ikona Indije, tako kot koale ali kenguruji za Avstralce ali veliki panda za Kitajce. Vsakega indijskega kralja ali radžo je na prestol prinesel slon. Pravijo, da so poleg delfinov najbolj inteligentne živali na svetu, ki med drugim začutijo potres že nekaj časa, preden se zatresejo tla. A strele očitno ne morejo predvideti.V zaščitenem gozdnem rezervatu Kandoli v mestu Nagaon v zvezni državi Asam, kakih 160 kilometrov od prestolnice Dispur, na severovzhodu Indije so domačini odkrili trupla 18 slonov. O tem so obvestili oblasti, te so že sprožile preiskavo o vzrokih smrti. Kot kažejo prvi izsledki, je čredo divjih slonov ubila strela.Nesreča naj bi se zgodila sredi močne nevihte, ko se je z neba ulilo kot iz škafa, zraven pa je treskalo in grmelo. Lokalni varuh narave v rezervatu je povedal, da je videl, kako so sredi nevihte zagorela drevesa, zato je vzrok pogina verjetno res strela. A oblasti so previdne, saj so imeli v preteklih letih kar nekaj primerov zastrupitve slonov in divjega lova.Po podatkih oblasti je bil to največji pomor teh živali na tem območju v zadnjih 20 letih.Glavni minister zvezne države Asam,, je izjavil, da ga smrt tako velikega števila slonov skrbi. Minister za gozdarstvopa je v tvitu zapisal, da ga je smrt slonov, ki so poginili med močno nevihto, zelo prizadela.V Indiji živi več kot 27.000 azijskih slonov, od tega 21 odstotkov v zvezni državi Asam.