Strela poškodovala 18 ljudi, več so jih morali oživljati

Na severu Češke je v nedeljo strela udarila v drevo in poškodovala 18 ljudi, ki so se pod krošnjo zatekli pred neurjem, so sporočili reševalci. Med poškodovanimi so jih morali več oživljati, vse pa so prepeljali v bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča se je zgodila v grajskem parku Liberec-Vratislavice, okoli 90 kilometrov severovzhodno od Prage. V nesreči je bilo poškodovanih 18 ljudi, od tega sedem huje, pet so jih morali oživljati na kraju nesreče, enega otroka pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Pragi.

Lokalni gasilci so na družbenem omrežju X sporočili, da je strela udarila v drevo, pod katerim so bili ljudje. Po poročanju lokalnih medijev je v parku ravno potekal dogodek ob mednarodnem dnevu otrok, ko je obiskovalce presenetilo neurje.