Strašno zgodbo iz Slovenije v svet ponesli medijski velikani

5. julija lani so ob Savi na Rožnem postavili kip, ki je nastal izpod rok. Že ob nastanku je dvignil veliko prahu, tudi v tujini, leto kasneje pa se zgodba ponavlja. Tokrat predmet debate ni, kako realističen je (upodobil jo je v prepoznavni modri obleki na dan, ko je njen možzaprisegel za predsednika), ampak dejstvo, da ga je neznanec zažgal, o čemer smo pisali pred dnevi . Tuji mediji, kot so BBC, CBS News, The Independent, New York Post in The Guardian, so poročali o nizkotnem dejanju neznanca, o tem pa se na veliko piše tudi po spletnih omrežjih. Nekateri zažiganje kipa Melanije povezujejo s padanjem kipov čez lužo, mnogi pa ne vedo, kdo bi sploh imel razlog, da zagreši kaj takšnega, pa čeprav ni bil najlepši kip, pišejo.Na drugi strani je precej tistih, ki jih je dogodek zabaval. Tako pravijo, da je Melania zdaj zares vroča, da je tudi domačini ne marajo in da se očitno po ločitvi ne bo mogla vrniti v domovino, da je bil kip tako ali tako ne dovolj dober izdelek ... Med drugim so se ob tem spomnili pesmiGirl on Fire.Spodaj objavljamo posnetek odstranjevanja kipa Melanie Trump.