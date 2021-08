Strašno, kaj napovedujejo Balkanu: tornadi niso izključeni

Slovenski gasilci na pomoč v Severno Makedonijo

Slovenija je pomoč pri gašenju požarov poslala v Severno Makedonijo na njihovo zaprosilo. Tja je odpotovala enota 48 pripadnikov gasilskih enot in civilne zaščite za gašenje požarov v naravnem okolju s 17 vozili. Napotitev je predvidena za obdobje sedem dni s pričetkom 4. avgusta 2021.



Oranžni alarm za vso Slovenijo

Slovenija bo na periferiji pestrega vremenskega dogajanja. FOTO: Severe Weather Europe

Vreme zadnje dni ne prizanaša Balkanu. Deli polotoka se kuhajo na vročini, ki je živo srebro pognala nad 45 stopinj Celzija, zaradi številnih požarov pa je poletje predvsem v Grčiji in Turčiji ter Severni Makedoniji dobesedno peklensko. Sedaj vremenoslovci osrednjemu delu polotoka napovedujejo še uničujoče nevihte.Portal Severe Weather Europe za danes napoveduje, da se bodo nevihte raztezale od južnega dela Hrvaške preko južnega dela BiH, Kosova, Albanije in severa Severne Makedonije v del Srbije, podobno hudo pa bo popoldne in zvečer tudi v Romuniji, Bolgariji in Moldaviji. Za ti dve območji so prižgali najvišji alarm, ki vključuje tudi veliko verjetnost nastanka močnejših tornadov, točo debeline do šest centimetrov, vetrove do 120 kilometrov na uro, v 24 urah pa bi lahko zapadlo do 100 milimetrov dežja. Nevihtno dogajanje bodo spremljale strele, nastajale bodo supercelične nevihte, zaradi količine zapadlega dežja grozijo tudi poplave. Ob Jadranski obali lahko nastanejo trombe.Slovenija se bo najhujšemu izognila, saj bo na periferiji nevihtnega dogajanja. Kljub temu lahko nastane kakšna močnejša nevihta z močnimi padavinami, tudi supercelične nevihte niso izključene. Agencija za okolje je sicer za vso državo prižgala ornažno, drugo najvišje opozorilo in sporočila, da se bodo do sredine dneva pojavljali krajevno močni nalivi.