Strašno in lepo obenem: še slapovi so zamrznili (FOTO)

Narava kaže svoje zobe. Medtem ko se je pri nas pošteno otoplilo, je dele Združenih držav Amerike in Kanade zajelo zimsko neurje. Na Niagari so temperature upadle na –19 stopinj, kar je povzročilo, da se je na vrhu svetovno znane atrakcije voda spremenila v led.Zimsko neurje je prineslo nizke temperature, sneg in led, ki je ponekod povzročil veliko težav. Ameriški predsednikje za območje Teksasa razglasil katastrofalne razmere, saj je zimsko neurje tam zahtevalo kar 30 smrtnih žrtev. Katastrofalno je tudi stanje v Oklahomi in Louisiani.Zaradi neurja je na milijone Američanov ostalo brez elektrike, vode in gretja. Poročajo še, da je najmanj 69 oseb umrlo zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, podhladitve, nesreč, požara ali utopitve, do katerih je prišlo zaradi vremenskih razmer.