Strašno: avtocesta se je udrla v ocean (VIDEO)

Ameriški mediji poročajo o strašanskem zemeljskem podoru v Kaliforniji, ki je popolnoma uničil glavno prometnico (Highway 1), ki povezuje gorati del države z morjem. Katastrofa se je zgodila na območju Rat Creeka, kjer se je zaradi obilnih dežnih in snežnih padavin sprožil zemeljski plaz in povzročil velik udor ceste, ki je zgrmela v ocean.Prve razpoke so opazili že v četrtek, za sanacijo so bile oblasti prepozne, saj je v petek cesto že odneslo v globino.Povezava je kajpak popolnoma zaprta, za zdaj pa še ni znano, kako dolgo bo trajala obnova, poroča CNN. Oblasti opozarjajo na nevarnost plazov zlasti na območjih Montereyja in San Luis Obispa.Kraj, kjer se je udrla cesta je sicer v neposredni bližini območja, ki so ga lani poleti prizadeli hudi požari.