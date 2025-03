Strašni prizori s Hrvaške: veter podiral drevesa, sprožil se je tudi zemeljski plaz (FOTO)

Na Hrvaškem danes povzroča težave močan veter. V Zagrebu je podrl več dreves in lomil veje, v središču mesta pa povzročil padec dela fasade z ene od stavb. Na jugu države se je nad enim od cestnih predorov sprožil zemeljski plaz.

Zagrebški gasilci so zaradi močnih sunkov vetra morali odstranjevati polomljene veje in podrta drevesa v več delih mesta. Pojavljale so se tudi težave v prometu. Na železniški postaji na zahodu prestolnice je drevo ob padcu poškodovalo električno omrežje, zaradi česar niso mogli voziti tramvaji. Zaradi močnega vetra ne obratuje niti vzpenjača na Sljeme, poroča hrvaški portal N1.

Močan veter pustošil po Zagrebu. FOTO: Patrik Macek/pixsell

Močan veter pustošil po Zagrebu. FOTO: Patrik Macek/pixsell

Močan veter pustošil po Zagrebu. FOTO: Patrik Macek/pixsell

Zemeljski plaz pri Makarski

Nad predorom Stupica pri Makarski se je po podatkih hrvaškega avtokluba Hak sprožil zemeljski plaz, zaradi katerega je prekinjen cestni promet proti Vrgorcu. V Dubrovniku pa se je v sredo na avtomobil zrušila škarpa.

V sredo se je v Dubrovniku zrušila škarpa. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell

Zaradi orkanskega vetra je za ves promet zaprta državna cesta med Maslenico in Zatonom Obrovačkim. Samo za osebna vozila je odprt del avtoceste od Zagreba proti Reki. Prekinjene so tudi številne trajektne in katamaranske povezave.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je zaradi močnega vetra za danes izdal oranžno vremensko opozorilo za Kvarner, za preostali del države pa rumeno. Izjema je Osijek, za katerega ni vremenskega opozorila.