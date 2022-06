Strašni prizori pri sosedih, v hudem neurju voda odnašala vse pred seboj (VIDEO)

Avstrijske oblasti so razglasile izredne razmere, potem ko so nekatere vasi na južnem Koroškem po močnem nalivu od torka na sredo odrezane od sveta zaradi plazov in poplav.

Več ljudi, ki so bili ujeti v svojih domovih, so morali na varno prepeljati s helikopterjem, je poročal Global newz live.

Vasi Treffen am Ossiacher See in Arriach v okrožju Villach-Land sta tako še vedno pod vodo.