Strašni prizori: poglejte, kakšni naj bi bili ljudje leta 3000 (FOTO)

Nedavno so znanstveniki predstavili groteskni model človeka iz prihodnosti, ki so ga poimenovali Mindy. Trdijo, da gre za vpogled v to, kako bi lahko ljudje bili videti čez manj kot 800 let. Mindy so ustvarili s pomočjo aplikacije Toll Free Forwarding, da bi tako prikazali vpliv tehnologije na naše telo.

Z zgrbljenim hrbtom, širokim vratom, roko v obliki krempljev, dodatno veko - to je nekaj fizičnih lastnosti, ki bi jih lahko imel človek v letu 3000.

»Ustvarili smo človeka prihodnosti, katerega telo se je fizično spremenilo zaradi nenehne uporabe pametnih telefonov, prenosnikov in podobnih tehnologij,« ob tem poudarjajo ustvarjalci študije.

Dolgoletno strmenje v naše pametne telefone ali računalniške zaslone bo povzročilo zgrbljeno držo, hkrati pa bodo naše roke zaradi tega, kako držimo telefon, postale podobne krempljem, je tako poročal Daily Mail.

Poleg tega naj bi imel človek prihodnosti debelejšo lobanjo, manjše možgane in dodatno veko, ki preprečuje pretirano izpostavljanje svetlobi.