Strašni posnetki s protestov (FOTO in VIDEO)

Na meji proti korona ukrepom

V Londonu številne aretacije

V Franciji v več mestih potekajo protesti proti predlogu zakona, ki bi prepovedal snemanje policistov med ukrepanjem. Protesti se vrstijo le nekaj dni potem, ko je državo šokiral posnetek, kako policisti v Parizu pretepajo temnopoltega glasbenega producenta. Največ protestnikov se je zbralo v središču Pariza, čeprav v državi še vedno veljajo strogi ukrepi za zajezitev epidemije. Protestniki pozivajo oblasti, naj umaknejo predlog zakona, saj da je v nasprotju s temeljnimi svoboščinami francoske republike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Več sto nasprotnikov ukrepov za zajezitev epidemije iz Nemčije in Poljske se je danes zbralo v Frankfurtu ob Odri. Po poljsko in nemško so vzklikali "svoboda" in "mir". Policija jih je pozivala, naj nosijo maske in ohranjajo fizično razdaljo, številni protestniki pa tega niso upoštevali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Shod je sklicalo gibanje Querdenken, ki je v zadnjih mesecih dobilo precej privržencev z zagovarjanjem stališča, da vlada z omejitvami proti novemu koronavirusu posega v pravice državljanov. Na shodu se je zbralo okoli 1500 ljudi.Na protestu proti ukrepom za omejitev širjenja novega koronavirusa je policija danes v Londonu prijela več kot 60 ljudi. Aretacije so izvedli iz različnih razlogov, vključno s kršenjem koronskih ukrepov, je prek Twitterja sporočila policija, ki pričakuje, da bo število aretacij še naraslo. Posnetki na spletu prikazujejo policiste in protestnike na osrednji nakupovalni ulici Oxford Street. Policija je poskušale zbrane razgnati, pri tem pa je prišlo do prerivanja, poročajo tuje tiskovne agencije.Anglija gre trenutno skozi drugo ustavitev javnega življenja, v okviru katere so denimo izhodi od doma dovoljeni le iz nujnih razlogov, kot so odhod na delo, po nakupih ali za pomoč sorodnikom. Protesti ne spadajo med dovoljene izjeme.